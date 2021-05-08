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Amerika’dan şiddet içeren çevrim içi aşırılıkla mücadeleye tam destek

Biden yönetimi, Yeni Zelanda öncülüğünde düzenlenen şiddet içeren çevrim içi aşırılığına karşı küresel kampanyaya 14 Mayıs’ta sanal olarak katılacak.

Amerika’dan şiddet içeren çevrim içi aşırılıkla mücadeleye tam destek
Biden yönetiminden ''Christchurch Çağrısı''na destek
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Reuters

Şiddet içeren çevrim içi aşırılıkla mücadele için düzenlenen küresel kampanyaya ABD, Donald Trump döneminde katılmayı reddetmişti.

Politika değişikliğini, Beyaz Saray Sözcüsü Jean Psaki, ''Teröristler ve şiddet eğilimli aşırılık yanlılarının interneti radikalleştirmesine karşı koymak ABD için önemli bir önceliktir.’’ diyerek açıkladı.

Jean Psaki’nin cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin, ‘‘Terörist ve Şiddet İçeren Aşırılıkçı İçeriği Ortadan Kaldırmaya Yönelik Christchurch Eylem Çağrısı’’na katılacağını söyledi.

Çevrim içi aşırılığa karşı düzenlenen küresel kampanya 2019 yılında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başlatıldı. Eylem planı, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan ve 51 kişinin öldüğü terör saldırısı sonucunda saldırının sosyal paylaşım platformu Facebook'ta canlı yayın olarak verilmesiyle başladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin bu konuda yapıcı ve bağlayıcı bir ortak olduğuna dikkat çekti. İki ülke daha yakın çalışma taahhüdü verdi.

Ardern, ‘‘Christchurch Çağrısı’’nı destekleyen hükümetler ve şirketlerinin mücadeleyi güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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