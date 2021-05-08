Biden yönetiminden ''Christchurch Çağrısı''na destek 0:00 / 0:00

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Şiddet içeren çevrim içi aşırılıkla mücadele için düzenlenen küresel kampanyaya ABD, Donald Trump döneminde katılmayı reddetmişti.

Politika değişikliğini, Beyaz Saray Sözcüsü Jean Psaki, ''Teröristler ve şiddet eğilimli aşırılık yanlılarının interneti radikalleştirmesine karşı koymak ABD için önemli bir önceliktir.’’ diyerek açıkladı.

Jean Psaki’nin cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin, ‘‘Terörist ve Şiddet İçeren Aşırılıkçı İçeriği Ortadan Kaldırmaya Yönelik Christchurch Eylem Çağrısı’’na katılacağını söyledi.

Çevrim içi aşırılığa karşı düzenlenen küresel kampanya 2019 yılında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başlatıldı. Eylem planı, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan ve 51 kişinin öldüğü terör saldırısı sonucunda saldırının sosyal paylaşım platformu Facebook'ta canlı yayın olarak verilmesiyle başladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin bu konuda yapıcı ve bağlayıcı bir ortak olduğuna dikkat çekti. İki ülke daha yakın çalışma taahhüdü verdi.

Ardern, ‘‘Christchurch Çağrısı’’nı destekleyen hükümetler ve şirketlerinin mücadeleyi güçlendirdiğini sözlerine ekledi.