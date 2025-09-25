BİFO yeni sezonda Lütfi Kırdar'da sanatseverlerle buluşacak

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2025/26 sezonuna büyük bir heyecanla başlıyor. Klasik müziğin önde gelen bestecilerini ve onların kuşaklar boyunca yankılanan eserlerini her yeni sezonunda olduğu gibi İstanbul'a taşıyan BİFO, 26. sezonunda Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konserlerde ulusal ve uluslararası alanda hem deneyimleriyle öne çıkan hem de genç yetenekler arasında gösterilen şef ve solistler aynı sahneyi paylaşacak.

Bu sezon, Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda müzikseverlerle buluşacak olan BİFO, onursal şefi Gürer Aykal, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yanı sıra, Christoph Eschenbach, Barbara Hannigan (şef, soprano), Martijn Dandeviel ve František Macek gibi değerli şefleri ağırlayacak. BİFO’nun 12 konser vereceği bu renkli sezonda, aynı sahneyi paylaşacağı solistler arasında Ilya Maximov (piyano), Marc Coppey (viyolonsel), Kübra Şenyaylar yönetiminde Koro İstanbul, Jan Lisiecki (piyano), Maria Meerovitch (piyano), Omar Tomasoni (trompet), François-Frédérick Guy (piyano), Ferhat Can Büyük (piyano), Daniel Hope (keman), Salih Can Gevrek (piyano), Enkeleda Kamani (soprano), Deniz Uzun (mezzosoprano), İlker Arcayürek (tenor), Li Huanhong (bas) ve Cornel Groza yönetimindeki Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alıyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, yeni sezonu büyük bir heyecanla karşılıadıklarını belirtip şunları söyledi: "Müziğin hayatımızda hem ilham verici bir kaynak hem de ortak bir buluşma noktası olduğuna dair inancımız, bu yıl da çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Dinleyicilerimizi, müziğin çeşitliliğini ve evrensel değerlerini yansıtan zengin bir programla ağırlamayı hedefliyoruz. Bu sezon yeniden Lütfi Kırdar'dayız. Kurucumuz ve onursal başkanımız Asım Kocabıyık'ın adını taşıyan Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezonunda sanatseverlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programında, her zaman olduğu gibi klasik dönemden çağdaş müziğe uzanan dopdolu bir programı müzikseverlerle buluşturmaya odaklandıklarını söyledi: "Hem deneyimli hem de genç yetenek olarak gösterilen konuk şef ve solistler, BİFO ile aynı sahneyi paylaşacak. Haydn ve Mozart'tan, Beethoven'ın 9. Senfonisi'ne, Bartók ve Şostakoviç'ten Saygun'un yapıtlarına uzanan geniş bir repertuvar hazırladık. Bu sezon, Lütfi Kırdar'da olacağız. Kurucumuz ve onursal başkanımız Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda dinleyicilerimizi 12 konser bekliyor. Konser öncesi söyleşileri buradaki Dolmabahçe Salonu'nda olacak ve radyomuz Borusan Klasik'ten canlı konser yayınları dinleyicilerimizle buluşmaya devam edecek. Müziğin birleştirici gücünün hepimize ilham vermeye devam etmesi dileğiyle, keyifli bir sezon dilerim."

Açılış Konseri: Carlo Tenan ve Ilya Maximov ile Yeni Sezon Başlangıcı Ilya Maximov Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 2025/26 sezonunu 9 Ekim Perşembe günü Carlo Tenan yönetiminde, piyanist Ilya Maximov'un hayranlık uyandıran performansıyla açıyor. Genç yaşına rağmen uluslararası alanda birçok ödül kazanan ve önde gelen orkestralarla sahne alan virtüöz piyanist, Şostakoviç'in 2 numaralı Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. Konserin en merakla beklenen anlarından biri ise, Haydn ve Kabalevsky'nin eserlerinin yanı sıra, BİFO'nun siparişi üzerine bestelenen ve geleneksel Türk müziği ile Güney Avrupa müziğini buluşturan Paolo Marzocchi'nin "Five Songs from Shkodër" adlı eserinin dünya prömiyeri olacak. Bu özel açılış, klasikleşmiş bestelerin eskimeyen büyüsü ile yeni doğan bir eserin heyecanını birlikte yaşatacak. Saygun'a Armağan: Anma Konseri #resim#1296889# Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 6 Kasım'da onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, öncü bestecimiz Ahmed Adnan Saygun'u anmak üzere çok özel bir konser gerçekleştiriyor. Gecenin solisti, üst düzey tekniğiyle tanınan Fransız viyolonsel virtüözü Marc Coppey, Saygun'un Viyolonsel Konçertosu'nu yorumlayacak. Konserde ayrıca Saygun'un birlikte Anadolu'da halk müziği araştırmaları yaptığı Béla Bartók'un en sevilen yapıtlarından "Orkestra için Konçerto" yer alacak. Genç şef Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul'un seslendireceği Saygun'un "Manastır Türküsü" ile son bulacak bu gece, iki usta bestecinin 20. yüzyılda kurdukları kültürlerarası köprüyü günümüzde deneyimlemek için kaçırılmaması gereken bir müzikal buluşma.

Dönüşümler ve Yankılar: Barbara Hannigan'dan Çift Rollü Performans 2025'in bu son konserinde izleyiciler, Strauss'un derin hüznüne ve Poulenc'in kırılgan dramına tanıklık edecek. Modern müziğin en çığır açıcı yorumcularından Barbara Hannigan, 11 Aralık'ta gerçekleşecek bu konserde hem şef hem de soprano olarak sahne alacak. Gece, Strauss'un II. Dünya Savaşı'nın gölgesinde kaleme aldığı "Metamorfozlar"un karanlık motifleri ve etkileyici temaları ile başlayacak. Konserin ikinci bölümünde ise sahne Francis Poulenc'in dramatik monodisi La Voix Humaine (İnsan Sesi) yapıtına ayrılacak. Bir kadının telefon aracılığıyla yaşadığı aşkın, terk edilişin ve yalnızlığın hikâyesi olan bu eser, Hannigan'ın teatral yorumuyla izleyicileri duygusal bir yolculuğa sürükleyecek. Yeni Yıl Konseri: Jan Lisiecki ile Yeni Yıla Merhaba Jan Lisiecki BİFO, 15 Ocak 2026'da gerçekleşecek yeni yıl konserinde Mozart'ın gençlik coşkusunu, Rus romantizmini, Fransız operasını ve Rossini'nin uvertürlerini bir araya getiriyor. Gecenin solisti, genç yaşına rağmen zarif ve olgun yorumlarıyla öne çıkan piyanist Jan Lisiecki olacak. On üç yaşında Chopin'in piyano konçertolarının kaydıyla ve ardından Deutsche Grammophon sanatçısı olarak Mozart, Schumann, Chopin ve Mendelssohn yorumlarıyla uluslararası alanda büyük övgüler toplayan Lisiecki, Mozart'ın "Jeunehomme" alt başlığını taşıyan 9. Piyano Konçertosu'nu yorumlayacak. Konserin ikinci bölümünde ise izleyicilere yeni yıl sevincini doyasıya yaşatacak enerjisi yüksek, dansa davet eden bir seçki çalınacak.

Senfonik Bir Veda: Christoph Eschenbach ve Bruckner'in 7. Senfonisi 22 Ocak'ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 2025 yılına dünyanın en saygın şeflerinden Christoph Eschenbach yönetiminde, Anton Bruckner'in başyapıtı 7. Senfoni ile veda edecek. Kariyeri boyunca Houston Senfoni, NDR Senfoni, Philadelphia Orkestrası, Paris Orkestrası ve Washington'daki Ulusal Senfoni Orkestrası gibi seçkin toplulukların müzik direktörlüğünü üstlenen Eschenbach, Bruckner'in en çok seslendirilen ve sevilen senfonilerinden biri olan 7. Senfoni'yi kendine has incelikli yorumuyla sahneye taşıyacak. Bruckner'ın mistik dünyasını yansıtan, ışıkla gölgeler arasında devinen 7. Senfoni, yaylıların zengin dokusu ve bakır üflemelilerin görkemli tınılarıyla senfonik repertuvarın doruk noktalarından biri olarak kabul edilir. Tarihin ve Tutkunun İzinde: Rus Bestecilerin Başyapıtları Martijn Dandeviel 5 Şubat 2026'da BİFO, 19. ve 20. yüzyılın dramatik Rus yapıtları bir araya getiriyor. Konserin konuk şefi Martijn Dandeviel, enerjik podyum hakimiyeti ve çağdaş repertuvara getirdiği yenilikçi yorumlarıyla Avrupa'nın yükselen orkestra şefleri arasında gösteriliyor. Konserin solistleri piyanist Maria Meerovitch ve trompetçi Omar Tomasoni, Şostakoviç'in gençlik dönemi yapıtı olan, ironik mizahı ve dramatik yoğunluğuyla seyirciye farklı hisler yaşatan Piyano, Trompet ve Yaylılar için Konçerto'yu icra edecekler. Çaykovski'nin anıt eseri 1812 Uvertürü ve Prokofyev'in tutku dolu Romeo & Jülyet Süiti ise bu renkli seçkinin son eserleri olacak.

Mozart'tan Macar Ezgilerine: Klasik ve Coşkulu Bir Yolculuk François-Frédérick Guy Klasik dönemden 20. yüzyıl Macar renklerine uzanan bu konser, BİFO dinleyicilerine sezonun en keyifli müzik şölenlerinden birini yaşatacak. 26 Şubat 2026, Perşembe günü Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek etkinliğin solisti, Mozart ve Beethoven yorumlarıyla uluslararası beğeni toplayan Fransız piyanist François-Frédérick Guy olacak. Müzikalitesi, şiirsel yorumu ve repertuvarındaki genişliğiyle tanınan Guy, Mozart'ın 22 numaralı Piyano Konçertosu ile müzikseverlerin gönlünü fethetmeye hazırlanıyor. Programda ayrıca Haydn'ın Filozofun Ruhu Uvertürü, Bartók'un Dans Süiti, Kodály'nin Galanta Dansları ve Brahms'ın Macar Dansı no.1 gibi Macar müziğinin canlı ve ritmik örneklerine yer verilecek. Strauss'tan Şostakoviç'e: Kültürlerarası Bir Müzik Panoraması Carlo Tenan 12 Mart 2026'da, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, halk müziğinin köklerinden operanın büyüsüne uzanan geniş bir müzik panoramasıyla dinleyiciyi kültürlerarası bir keşfe davet ediyor. Programın açılışı, Şostakoviç'in halk ezgilerinin coşkusunu modern bir orkestral dille işleyen "Rus ve Kırgız Temaları Üzerine Uvertür" ile yapılacak. Ardından, Bohuslav Martinů'nun Rönesans'ın görsel ihtişamını müziğe yansıtan "Piero della Francesca'nın Freskleri" sahnede yerini alacak. Richard Strauss'un lirik müziği "Intermezzo, op.72" izleyicilerin kalbine dokunacak, George Enescu'nun "1. Rumen Rapsodisi" ise coşkulu folklorik melodileri orkestral görkemle birleştirecek. Finalde çalınacak Strauss'un sansasyonel operası Salome'den "Yedi Tül Dansı" ise dramatik yoğunluğuyla zihinlerde farklı duygular uyandıracak.

Birleşen Ufuklar: Ulusal Kimlik ve Evrensel Sanatın Buluşması Ferhat Can Büyük 9 Nisan 2026'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, ulusal kimlik ve evrensel sanatın buluştuğu bir programa imza atacak. Konserin solisti, teknik ustalığı ve lirik yorum gücüyle dikkat çeken genç kuşak piyanistimiz Ferhat Can Büyük. Yurtiçinde ve dışında kazandığı başarılarla adını duyuran Büyük, Beethoven'ın şiirsel yapıtlarından 4. Piyano Konçertosu'nu kendine has incelikle ve müzikal olgunlukla çalacak. Programda ayrıca Sibelius'un ulusal ruhu yansıtan "Finlandiya"sı ve halk müziği motiflerini senfonik bir çerçevede işleyen Ahmed Adnan Saygun'un 5. Senfonisi de yer alıyor. Yirminci Yüzyılın Ezgileri: Elgar, Şostakoviç ve Nino Rota Daniel Hope 16 Nisan 2026'da BİFO

Masalsı Yolculuk František Macek 7 Mayıs 2026’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), şef František Macek yönetiminde ve genç kuşak piyanistlerimizden Salih Can Gevrek’in solistliğinde, klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir repertuvarla dinleyicinin karşısında olacak. Macek yönetimindeki BİFO, zarif tekniği ve şiirsel tarzıyla öne çıkan Gevrek’e, günümüzün önemli bestecilerinden Alexey Shor’un, Mikhail Pletnev’in konser versiyonunu düzenlediği “From My Bookshelf” adlı eserinde eşlik edecek. Programda ayrıca Alman romantizminin simge yapıtlarından Carl Maria von Weber’in Freischütz Uvertürü ve Pyotr İlyiç Çaykovski’nin ölümsüz Romeo & Jülyet Uvertürü yer alıyor. REKLAM Beethoven 9: Sezon Kapanışı ve İnsanlık Çağrısı Deniz Uzun 14 Mayıs 2026’da Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonu muhteşem bir kapanışla taçlandırıyor. BİFO bu konserde Beethoven’ın ölümsüz eseri 9. Senfonisi'ni, dört seçkin solistle ve Romanya’nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu'yla seslendirecek. Gecenin solistleri soprano Enkeleda Kamani, mezzosoprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huanhong olacak. Beethoven’ın insanlık idealini eşine az rastlanır bir incelikle müziğine döktüğü 9. Senfonisi, BİFO ve konukları ile bu sezonun kapanışında kardeşlik ve barış çağrısını İstanbul’dan dünyaya yeniden duyuracak. Bu görkemli final, sezonun en unutulmaz anlarından biri olmaya aday.