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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik´teki festivalde ücretsiz 2 ton hamsi dağıtıldı

DHA

Bilecik´teki festivalde ücretsiz 2 ton hamsi dağıtıldı


Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK Belediyesi ve Bilecik Karadenizliler Derneği iş birliğinde düzenlenen 2´nci Hamsi Festivali´nde, büyük tencerelerde pişirilen 2 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı, katılanlar horon oynayarak eğlendi.
Bilecik Belediyesi ve Bilecik Karadenizliler Derneği bu yıl 2´nci kez Hamsi Festivali düzenledi. Alana Karadeniz´e özgü yerel lezzetler stantları açılırken, büyük tencerelerde pişirilen 2 ton hamsi, festivale katılanlara ücretsiz olarak ikam edildi. Hamsi almak isteyenler dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bilecik Karadenizliler Derneği Barış Demirci, festivalin bu yıl 2´inci kez düzenlendiğini ifade ederek, "Bugün ikincisini düzenlediğimiz Hamsi Festivali ve Karadeniz Günleri programında bugün vatandaşlarımıza 2 tona yakın hamsi ikram ediyoruz. Yaklaşık 3 bin kişiye hamsi ikramımız olacak. Geleneksel hale gelen bu festivalimize bundan sonra da her sene devam edeceğiz. Tüm Karadenizli hemşerilerimizi Bilecik'e bekliyoruz" dedi. Festivale katılanlar daha sonra kapalı pazar yerinde horon oynayarak gönüllerince eğlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2023-01-15 17:18:27

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