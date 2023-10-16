CHP'li Özel: Kapı önüne koymaları değil; babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum (2)

BİLECİK´TEPARTİLİLERLEBULUŞTU

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, Eskişehir´in ardından Bilecik´e geçti. CHP Bilecik İl Başkanlığı´nı ziyaret eden Özel´i İl Başkanı Ali Özdemir´in yanı sıra CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Talat Bakkalcıoğlu ile partililer karşıladı.

Gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP´de köklü bir değişikliğe gidecekleri belirterek, "Değişimciler bu seçimi kazanacaklar, partiyi değiştireceğiz, partiyi gençleştireceğiz. Önce partide iktidarı değiştireceğiz, sonra Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz. Buna söz veriyoruz. Bir, genel başkan değişecek. İki, MYK değişecek. Üç, parti meclisi değişecek. Dört, partinin tüzüğü değişecek. Beş, partinin programı değişecek. Altı, tepeden tırnağa siyaset yapış biçimi değişecek. Yani; biraz önce anlattığım gibi örgütten gelen aşağıdan yukarıya doğru temel değerlerine sahip çıkan ve partinin büyümesini sağlayacak, geniş kitlelere erişmesini sağlayacak bir yeni siyaset biçimi, partinin siyaset yapış şekli değişecek. Altı değişiklik var. Altısı da genel başkan, MYK, parti meclisi, tüzük, program ve siyaset yapış biçimi. Partinin mimarisi değişecek" dedi.

`BU PARTİYİ TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN KURUMU YAPMAYA TALİBİM´

Özgür Özel, CHP´yi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getirmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz bundan sonraki süreçte daha önce yaptığım görevlerde nasıl Manisa Eczacı Odasını Türkiye'nin en iyi odası yapmışım, 4 ödül almışım. Türk Eczacılar Birliği'ne gitmişim. Nasıl Türk Eczacılar Birliği´ni Türkiye'nin en iyi yönetilen meslek örgütü yapmışım. Bu partiyi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu yapmaya talibim. Kurum doğru yönetilmiyor. Yanlışlar var, eksikler var. Bazı şeyler iyi olsun diye yapıldı, olmadı. Bazı şeyler yanlış yapıldı. Bundan sonra yanlışlardan ders alıp, doğruları devam ettirip, bu partiyi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu ve bu kadar iyi yönetilen bir kurum Türkiye'yi de iyi yönetir inancını vatandaşa vermek durumundayız. Bunun için yola çıktık, bunun için çalışıyoruz."

Özgür Özel, Bilecik ziyaretinin ardından Bursa´ya geçti.