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        Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu; savcılık soruşturma başlattı

        BİLECİK'teyolkenarında 14 köpek ölü bulundu, savcılık soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:38
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        Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu; savcılık soruşturma başlattı
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        BİLECİK'teyolkenarında 14 köpek ölü bulundu, savcılık soruşturma başlattı.

        Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarı sonrası harekete geçti. İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedavi altına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bir vatandaşımızın yol kenarında ölü köpekler olduğunu beyan etmesi üzerine yapılan incelemede, yol kenarında 14 ölü, 1 yaralı köpek tespit edilmiştir. Bahse konu bölgeye olay yeri inceleme timi, çevre koruma timi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanılmıştır. Gelişmelerden kamuoyumuz bilgilendirilecektir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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