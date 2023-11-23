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        Pazaryeri'nde baraj şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şantiyede işçilerin kullandığı barakada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:14
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        Pazaryeri'nde baraj şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şantiyede işçilerin kullandığı barakada çıkan yangın söndürüldü.

        Dereköy köyünde baraj inşaatı şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada elektrik kontağından yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ile Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Dumandan etkilenen bir işçiye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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