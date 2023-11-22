Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te vefat eden iki kişinin cenazeleri karıştı

        Bilecik'te hastane morgunda bulunan bir erkek ve kadına ait cenazelerin karıştırılması ve kadının cenazesinin yanlış kişilere teslim edilerek defnedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te vefat eden iki kişinin cenazeleri karıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te hastane morgunda bulunan bir erkek ve kadına ait cenazelerin karıştırılması ve kadının cenazesinin yanlış kişilere teslim edilerek defnedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kentteki bir hastanede tedavi gören Fatma Avcı, 20 Kasım'da hayatını kaybetti. Avcı ve aynı gün vefat eden Teyfik Yaman'ın cenazeleri, hastane morguna konuldu.

        Yaman'ın naaşını defnetmek üzere hastaneye gelen yakınlarına yanlışlıkla Avcı'nın cenazesi teslim edildi. Yaman'ın cenazesini aldıklarını düşünen yakınları, cenaze namazının ardından Beyce köyündeki mezarlığa defnetti.

        Avcı'nın cenazesini almak için gelen yakınlarına ise Yaman'ın cenazesi verildi. Avcı'nın yakınları durumu fark ederek yetkililere bildirdi.

        Defnedildiği belirlenen Avcı'nın mezarı açılarak cenaze yakınlarınca teslim alındı. Yaman'ın cenazesi ise kılınan cenaze ardından köy mezarlığına defnedildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Fatma Avcı'nın torunu avukat Duygu Akkaya, AA muhabirine, hastaneden vefat bilgisi verilmesinin ardından gelip cenazeyi gördüklerini, sonraki gün ise cenazeyi yıkamak ve teslim almak üzere hastaneye tekrar geldiklerini söyledi.

        Yıkama işlemi için gittiklerinde cenazenin yaşlı bir adama ait olduğunu gördüklerini, anneanneleri Fatma Avcı'nın cenazesinin Yaman'ın yakınlarına teslim edildiğini öğrenince şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Akkaya, "Sonrasında öğrendiğimizde Beyce köyünde öğlen namazını müteakiben anneannemizin ama aslında Tevfik amca olarak cenaze namazının kılındığı ve oraya defnedildiğini öğrendik. Tabii bu karışıklığı gidermek için hastane yönetimi de harekete geçti. Bir şekilde oradaki mezar açıldı, anneannemiz getirildi. Tekrar yıkama işlemlerimizi yaptık, kefenledik ve defnettik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de olanların ne anlama geldiğini çok iyi...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de olanların ne anlama geldiğini çok iyi...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BŞEÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BŞEÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilecik'te konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilecik'te konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de olanların ne anlama geldiğini çok iyi...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de olanların ne anlama geldiğini çok iyi...
        Üniversiteli genç, baba mesleğini sürdürmek için KOSGEB desteğiyle tamirhan...
        Üniversiteli genç, baba mesleğini sürdürmek için KOSGEB desteğiyle tamirhan...
        Osmaneli Kaymakamı Ünal, başarılı sporcuları kabul etti
        Osmaneli Kaymakamı Ünal, başarılı sporcuları kabul etti