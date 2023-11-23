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        Osmaneli'de voleybol turnuvasını Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi kazandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:24
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        Osmaneli'de voleybol turnuvasını Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi kazandı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen voleybol turnuvası sona erdi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nın finalinde Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Osmaneli İlkokulu karşılaştı.

        Maçı 3-1 kazanarak şampiyon olan Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenlerine kupaları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından verildi.

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