Bilecik'te ölü ve yaralı bulunan sahipsiz köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı Bilecik'te 14 ölü, bir de yaralı köpeğin bulunmasına ilişkin inceleme ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bilecik'te 14 ölü, bir de yaralı köpeğin bulunmasına ilişkin inceleme ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, Vezirhan beldesi Tüneller mevkisinde ölü köpeklerin olduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin bölgeye gittiği belirtildi.

Vezirhan Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kenarında 14'ü ölü, biri yaralı 15 köpeğin bulunduğunu tespit ettiği duyurulan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Çevre Koruma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca olaya ilişkin cumhuriyet savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Kulak küpeleri bulunmayan köpeklerin sahipsiz olduğu, ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla örnekler alındıktan sonra gömüldüğü, yaralı olanın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.