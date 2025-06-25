Bilecik'te orman yangını (2)- Yeniden

Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü yakınındaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 helikopterin yanı sıra 9 arazöz, 3 dozer ve 5 su tankeriyle alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

BİLECİK’in Osmaneli ilçesinde Selimiye köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

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