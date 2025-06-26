Bilecik'te orman yangını (3)

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı. Yangının 18 hektar ormanlık alanda etkili olduğunu bildiren Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, söndürme çalışmalarına 4 helikopterin yanı sıra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, DSİ ile civar belediye ekiplerinin de destek verdiğini söyledi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangından 2 fabrikanın da kısmen etkilenerek zarar gördüğü belirtildi.

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