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        Bilecik'te orman yangını (3)

        KONTROLALTINA ALINDIBilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 01:00 Güncelleme: 26.06.2025 - 01:00
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        Bilecik'te orman yangını (3)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı. Yangının 18 hektar ormanlık alanda etkili olduğunu bildiren Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, söndürme çalışmalarına 4 helikopterin yanı sıra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, DSİ ile civar belediye ekiplerinin de destek verdiğini söyledi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangından 2 fabrikanın da kısmen etkilenerek zarar gördüğü belirtildi.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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