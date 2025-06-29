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        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (2)

        BİLECİK'TEKİYANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDISakarya'da geçen cuma günü başlayan orman yangının sıçradığı Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçesinde alevler kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:05
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        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (2)
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        BİLECİK’TEKİYANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

        Sakarya’da geçen cuma günü başlayan orman yangının sıçradığı Bilecik’in Gölpazarı ile Osmaneli ilçesinde alevler kontrol altına alındı. Bilecik Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Gölpazarı ilçemizde orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde soğutma ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Öte yandan, Osmaneli ilçemizde meydana gelen yangın da kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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