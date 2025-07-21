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        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını yayıldı; 4 köy tahliye edildi (2)

        HASATSAATLERİNE SINIRLAMA GELDİBilecik Valiliği, tarım alanlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangınları önlemek için hasat dönemine ilişkin ek tedbirler alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:42
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        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını yayıldı; 4 köy tahliye edildi (2)
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        HASATSAATLERİNE SINIRLAMA GELDİ

        Bilecik Valiliği, tarım alanlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangınları önlemek için hasat dönemine ilişkin ek tedbirler alındığını açıkladı. 21 Temmuz- 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında, biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlemlerinin saat 15.00 ile 17.00 arasında yapılmasını yasaklayan valilik ek tedbirlerde şunları yer aldı:

        “Hasat sezonu boyunca, yangın riski taşıyan hasbay aparatlarının balya makinelerinden sökülmesi zorunludur. Bu makineler, hasbaysız olarak kullanılacaktır. Biçerdöver ve balya makineleri çalışırken, yangın tehlikesine karşı önlem olarak, iş alanında en az 1 ton kapasiteli bir su tankeri hazır bulundurulacaktır. Her biçerdöver ve balya makinesinde, çalışır durumda en az 2 adet 6 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunludur. Hububat hasadı tamamlanan alanlarda, yangın riskinin azaltılması amacıyla ivedilikle toprak işlemesi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu kurallara titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır. Alınan tedbirlerin tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize duyurulması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız azami hassasiyeti gösterecektir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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