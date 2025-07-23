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        Bilecik'teki orman yangınında ateş hortumu oluştu

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında ateş hortumu oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:25
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        Bilecik'teki orman yangınında ateş hortumu oluştu
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        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameraya yansıdı.

        Osmaneli ilçesi Kızılöz köyü mevkisinde ekipler orman yangınına müdahale ederken, bu sırada alevlerin hakim olduğu bir tepe ateş hortumu oluştu. Alevler gökyüzüne doğru hortum şeklinde yükselirken, o anlar görüntülendi.

        Osmaneli’nde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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