Osmaneli'de Tarım Kredi Kooperatif Marketin ikinci şubesi açıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketin 2. şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan market, Camikebir Mahallesinde hizmet vermeye başladı.

Açılış töreninde konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin marketin ilçedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından yapılan duanın ardından marketin açılış kurdelesi kesildi.



Yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri marketi gezerek ürünleri incelediler.

Açılışa, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bursa Bölge Müdürü Murat San, Siyasi Parti Temsilcileri, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.











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