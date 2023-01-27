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Bilecik'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni düzenlendi

AA

Bilecik'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni düzenlendi

BİLECİK (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'teki toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, memlekette çok güzel işlerin olduğunu, daha da güzel işlerin olacağını vurguladı.

Türkiye'nin her tarafında 5 bin şantiyede 700 bin kişinin, 7 gün 24 saat çalışmaya devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Hepsi milletimizin selameti, geleceği ve daha iyi şartlarda yaşaması için... 20 yıl önce birilerinin 'hayal' dediği, hayal edemediği pek çok şeyi Türkiye gördü, tanıştı ve bunun sayesinde Türkiye hızlı bir şekilde ilerliyor. Yaptığımız yatırımlarla yatırıma, üretime ve istihdama yol açıyoruz. Yol açmaya da devam edeceğiz. Memleketimizin her köşesinde her gün eser ve hizmet fırtınası estirmeye de devam edeceğiz ama Bileciklilerin de önemli bir görevi var. Seçimler yaklaşıyor. Bilecik'ten, gür bir ses işittirmeye, bütün dünyaya işittirmeye hazır mıyız? Evet, işimiz hizmet, gücümüz, aziz milletimiz. Gücümüzü sizden alıyoruz değerli arkadaşlar. O yüzden 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. 'Aşkla çalışan yorulmaz' diyoruz."

- "Şurada seçime kalmış 3 ay, daha ortada adayları yok"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesisi'nin açılışını yapıp ilk altını dökerek meydana geldiklerini söyledi.

Daha önce taş toprak olan o arazide şu anda 1300 Bileciklinin çalıştığını ifade eden Varank, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bizim tek gündemimiz var: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat... İşte o gündemi takip etmek için de biz Bilecik'in ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bilecik, şu anda Türk sanayisi, tarımı ve turizmi için en önemli şehirlerden bir tanesi. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu şehri yatırımlarla buluşturduk. Bu şehri istihdamla buluşturduk ve Allah'ın izniyle bundan sonra da bu yolda devam etmek istiyoruz ama bunun bir yolu var: Bunun başarabilmemizin yolu 2023 seçimlerinden geçiyor. Eğer Türkiye'nin rotasını aynı istikamette tutmak istiyorsak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmamız lazım. Bunu yapmaya var mısınız? Allah razı olsun değerli kardeşlerim. İnşallah 2023 gelecek ve bu altılı masaya cevabı sizler sandıkta vereceksiniz. Siyaseti takip ediyorsunuz. 6 partinin lideri bir araya gelmiş, toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Ne dediler? 'Seçim tarihini açıklayın. Biz 3 gün sonra adayımızı ilan edeceğiz.' dediler. Peki adayları var mı? Şurada seçime kalmış 3 ay, daha ortada adayları yok ama biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direksiyonunda dolu dizgin gidiyoruz. Programlarımızı, projelerini uygulamaya da devam edeceğiz. Yeter ki siz bizim arkamızda durun. Bilecik, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik dursun. Allah'ın izniyle bu ülkenin başaramayacağı hiçbir bir şey olmaz."

- "2023, Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılı, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacaktır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şanlı maziye sahip çıkarak kendinden emin adımlarla yeni bir Türkiye Yüzyılı hedefine doğru ilerlediklerini dile getirdi.

Sağlık alanında nereden nereye gelindiğini vatandaşların yaşayarak gördüğünü anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Bugün katettiğimiz mesafe ve sahip olduğumuz imkanlar gurur verici. Pandemi baskısı altında geçirdiğimiz 2 yılı aşan sürede bunu bütün dünya gördü. Her türlü eksiğimize, anlık yaşadığımız sorunlarımıza rağmen milletimize en nitelikli ve kapsayıcı sağlık hizmetini sunan ülke olmanın azmi ve kararlılığı içindeyiz. Bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir sağlık sistemini kalıcı kılacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında milletimize verdiğimiz hizmeti en üst düzeye çıkarmaya, ülkemizin bir sağlık üssü olduğunu tüm dünyaya duyurmaya kararlıyız. 2023, Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılı, Türkiye Yüz Yılı'nın başlangıcı olacaktır. Bu yıl yeni bir dönüm noktası, yeni bir doğuşun habercisidir. Bu topraklardan yükselerek dünyaya nizam veren ses yeniden gürleşecektir. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahibi, Anadolu'nun, irfanın yoğurduğu fedakar insanlarıdır yani sizlersiniz."

Bakan Koca, bugün Bilecik'in, modern tıbbın tüm gelişmiş olanaklarını bünyesinde barındıran 3 ayrı sağlık tesisine kavuştuğunu belirterek, "300 yataklı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 87 polikliniği, 11 ameliyathanesi, anjiyo ve yanık üniteleri, 600 metrekare fizik tedavi merkeziyle hemşehrilerimize hizmet verecek. 46 bin metrekare kapalı alana sahip Bozüyük Devlet Hastanemizde 250 yatak, 10 ameliyathane, 66 polikliniğimiz mevcut. Her iki hastanemizde de inşa ettiğimiz helikopter pistiyle hava ambulanslarımızın erişimi sağlanacak. 10 bin 700 metrekare kapalı alana sahip Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı, Palyatif Bakım, Toplum Ruh Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi Projesi ise diş polikliniği, diş ameliyathanesi, 16 yataklı palyatif bakım merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, 6 aile hekimliği ve çocuk gündüz bakımeviyle hemşehrilerimizin hizmetinde." ifadelerini kullandı.

- "Bugün Bilecik'e müjdelerle güzel haberlerle geldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Söğüt'teki altın madeninin ilk külçe dökme törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yaptıklarını hatırlattı.

Önceden Bilecik'i tarif ederken "Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek" denildiğini ifade eden Dönmez, "Şimdi değiştiriyoruz. Taşı mermer, toprağı altın olan Bilecikli kardeşlerimiz yarınlara, Türkiye'nin Yüzyılı'na çok daha bir ümitle ve heyecanla bakmak üzere." dedi.

Bilecik'in her bir sokağına mühürlerini vurduklarını anlatan Dönmez, 2023'ün sevinci ve zafer şarkılarının bugünden Bilecik'in her bir köşesinden yükseldiğini belirtti.

Bilecik'in büyük bir coşku ve gururla Türkiye Yüzyılı'na hazırlandığını dile getiren Dönmez, "Hep bir ağızdan en gür sesimizle ne diyoruz? 'Yarın değil, hemen şimdi.' diyoruz. Bugün Bilecik'e müjdelerle, güzel haberlerle geldik. İnhisarlı ve Yenipazarlı hemşehrilerimize doğal gazı getirdik. Geçtiğimiz yıl da bildiğiniz gibi Dodurga'yı da doğal gazla buluşturmuştuk. Onun da resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Artık, Bilecik'te doğal gazın gitmediği hiçbir ilçe, hiçbir belde kalmadı. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Bilecik'e son 20 yılda hükümetin 20 milyar liradan fazla yatırım yaptığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Hızlı trenle şehrimizi İstanbul ve Ankara'ya bağladık. Duble yollarla, tünellerle Bilecik'i diğer şehirlere hızlı ve konforlu bir ulaşım ağıyla bağladık. 2002 yılında Bilecik'e ne kadar enerjili yatırım yapılmıştı biliyor musunuz? Sadece 1,1 milyon lira. 2022 yılında biz Bilecik'e ne kadar yatırım yaptık? Tam 509 milyon lira. Aradaki fark dağlar kadar, siz de görüyorsunuz. Son 20 yılda ise toplam 1,75 milyar liralık enerji yatırımıyla Bilecik'imizin altyapısını adeta baştan aşağıya yeniledik."

Yaptıkları yatırımlarla Bileciklilerin yüzde 82'sinin doğal gaz kullanma imkanına kavuştuğunu vurgulayan Dönmez, "Sadece doğal gaz için 2006'dan bu yana tam 864 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bilecik'in sanayisini güçlendirerek Bozüyük Lojistik Merkezi'ni yapmaya devam ediyoruz. Şeyh Edebali Üniversitesini kurduk. Daha önce üniversitemiz yoktu. Hastaneler yaptık. Biliyorsunuz, biraz önce Sağlık Bakanı'mız söyledi. Yurtlar yaptık, gençlik merkezleri yaptık. TOKİ projeleri, millet bahçeleri, atık su arıtma tesisleri ve spor tesisleri yaptık. İnşallah yenilerini de yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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