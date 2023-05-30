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Bilecik Valisi Kızılkaya, selden zarar gören bölgeleri ziyaret etti

AA

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik ve ilçelerde sağanak sonrası yaşanan selden zarar gören bölgelerde incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Kızılkaya, selden zarar gören bölgeleri ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik ve ilçelerde sağanak sonrası yaşanan selden zarar gören bölgelerde incelemede bulundu.

Kızılkaya, merkez Kurtköy, Bozüyük ilçesi Kovalıca, Söğüt ilçesi Borcak ve İnhisar ilçesi Koyunlu köyleri ile su baskını nedeniyle zarar gören evlerde kaymakamlar, belediye başkanları ve AFAD ile İl Özel İdare ekipleri ile birlikte incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Köylülere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kızılkaya, "Hasar tespit çalışmaları bir an önce yapılacak ve mağdur olan vatandaşlara destek sağlanacaktır. Kalacak yer sorunu olan hemşerilerimize kapımız sonuna kadar açık. Durumları düzelene kadar misafir edebiliriz. Yaşanan afette can kaybının olmaması en büyük şansımız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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