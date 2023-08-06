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        GÜNCELLEME 2 - Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 17:36
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        GÜNCELLEME 2 - Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kırsal Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Yangına, karadan 300 personel, 70'e yakın araç ve arazöz, çok sayıda iş makinası ve su tankeri ile müdahale ediliyor.

        Çevre illerden de ekiplerin sevk edildiği yangında, gece görüşlü helikopter, söndürme çalışmasına havadan destek veriyor.

        Yangın yerine yakın bölgede çadırda konaklayan orman işçileri de ekiplerce güvenli bölgeye tahliye edildi.

        Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Rümeysa Sena Kurt, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de olay yerinde incelemelerde bulundu.

        - "Mücadelemiz devam etmektedir"

        Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yanan bölgeyi havadan helikopterle inceledi.

        Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, "Yukarıçaylı köyümüzde yaşanan ve şu ana kadar 26 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla orman kahramanlarımızın üstün gayreti sayesinde mücadelemiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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