Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Sakarya Nehri'nde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Sakarya Nehri'nde bulundu.

        Osmaneli-Sakarya kara yolu yakınlarından geçen Sakarya Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından nehirden çıkarılan cesedin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve 3 gündür kayıp olarak aranan Murat Çam'a (43) ait olduğu belirlendi.

        Çam'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Devreye golsüz girildi!
        Devreye golsüz girildi!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        BŞEÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında yer aldı
        BŞEÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında yer aldı
        Osmaneli'nin tarihi konakları üniversite öğrencilerine yurt oldu
        Osmaneli'nin tarihi konakları üniversite öğrencilerine yurt oldu
        Pazaryeri ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
        Pazaryeri ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
        Bilecik'te balık satış yerleri denetlendi
        Bilecik'te balık satış yerleri denetlendi
        Bilecik'te yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Bilecik'te yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Bilecik Valisi Aygöl, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğinde çocuklarla...
        Bilecik Valisi Aygöl, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğinde çocuklarla...