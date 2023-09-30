Bilecik'te bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Bilecik’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede C.K. ve M.K. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Polisin olayın faillerini yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.