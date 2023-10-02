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        Bilecik'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin çekiciye çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:29
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        Bilecik'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin çekiciye çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Selçuk Aydın yönetimindeki 34 RG 2206 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun 5. kilometresinde Onur Çeliksoy idaresindeki 34 FTU 706 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Harun Aydın, Elif Aydın, Recep Cüneyt Demiröz ve Zekeriya Demiröz yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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