Osmaneli spor yatırımlarıyla genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde son yıllarda yapılan yatırımlarla, spor kulüplerinin altyapılarına sporcu yetiştirmeleri konusunda destek sağlanıyor.

Osmaneli Belediyesi, 14 halı saha ve birçok spor tesisinin yer aldığı 22 bin 900 nüfuslu ilçede futbol, güreş, tekvando, karate ve atletizm başta olmak üzere 18 branşta faaliyet gösteriyor. Osmaneli Belediye Spor Kulübü bünyesinde yaklaşık 1200 lisanslı sporcu bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu da Osmaneli Belediyesinin ev sahipliğinde 15 Yaş Altı Lefke Cup turnuvasının 5'incisini geçen ağustos ayında gerçekleştirdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, sporda yaptıkları yatırımlarla Türkiye'de örnek bir altyapı spor kulübü haline geldiklerini, farklı branşlarda ilçeden yetişen yaklaşık 50 milli sporcunun bulunduğunu söyledi.

Şahin, Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in 2019 yılında Fenerbahçe formasıyla Lefke Cup'a katıldığını hatırlattı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan bazı genç yeteneklerin yolunun Lefke Cup'tan geçtiğini belirten Şahin, "Altyapılara verdiğimiz önemi bir taraftan göstermek istiyoruz. İkincisi, bu tür organizasyonlarla ilçemizin tanıtımını yapmış oluyoruz. En önemlisi de gençlerimizin elit takımlara transfer olmaları ve ilçede spor yapan sayıyı artırmak." dedi.

- "15'inci halı sahayı yapıyoruz"

Şahin, önceki yıllarda altyapıdan Konyaspor'a, Fatih Karagümrük'e bazı futbolcularının transfer edildiğini, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidenler olduğunu aktardı.

3. Lig veya Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edip bütçe harcamak yerine altyapıya yatırım yaparak gençlerin ve çocukların spor yapmasını sağladıklarını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızla belediyemizin de imkanlarını kullanmak sureti ile birçok tesisi ilçemize kazandırdık. Bunlardan biri bakanlıkla yapmış olduğumuz ilçe stadımız. Belediye imkanlarıyla yaptığımız çim sahamız var. Millet Bahçemize UEFA standartlarında çim saha yapıyoruz, seneye turnuvaya yetişecek. Merkezde 11, köylerimizde 3 halı saha var. 15'incisi yapıyoruz, Sokaklarımızda bile gençlerimizin spor yapmalarını sağlayacak tesislere sahip olduk. Futbolun dışında da karatede dünya şampiyonu olmuş milli sporcularımız var. Atletizmde de çok iyiyiz. Diğer takımlara atlet yetiştiriyoruz."

Sporda çok yol katettiklerini vurgulayan Şahin, yurt dışından özellikle Afrika ülkelerinden spor kulüpleriyle işbirliği yaparak uluslararası anlamda oyuncular yetiştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bu sene ağustosun son haftasında düzenlenen Lefke Cup'a katılan Osmanelili gençlerden lise öğrencisi Musa Vardak da heyecanlı bir turnuva geçirdiklerini ifade etti.

Büyük takımların yönetici ve antrenörlerinin kendilerini izlemesinin heyecan verdiğini kaydeden Vardak, "İleride iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Herkesin hayalinde olduğu gibi benim hayalim de büyük takımlarda oynamak. Arda Güler'i her zaman kendime örnek alıyorum." diye konuştu.

Lise öğrencisi Ali Sökmez de gelecekte futbolcu olmak istediğini, hedefine ulaşmak için mücadele edeceğini anlattı.