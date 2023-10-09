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        Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde silah kaçaklığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:01
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        Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde silah kaçaklığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Jandarma ekipleri, Sakarya'dan Gölpazarı ilçesine gelerek silah satışı yapacağı ihbarı üzerine takip sonucu M.F'yi yol kontrolünde yakaladı.

        Üzerinde ve araçta yapılan aramada 3 adet tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ile kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.F, hakkında soruşturma başlatıldı.

        Ele geçirilen tabanca ve fişekler, muhafaza altına alındı.

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