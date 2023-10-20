Osmaneli'de lise öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, İsrail'in Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Cuma namazı çıkışında okul bahçesinde yapılan etkinlik, Fetih Suresi'nin okunmasıyla başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan, pankart ve dövizlerle İsrail'i protesto eden grup, programın sonunda mazlum Filistin halkı için dua etti.

Okul Müdürü Duran Boran, yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan vahşete, yıkıma ve soykırıma karşı durmayı, mazlumlara ses vermeyi, zulme karşı seslerini yükseltmeyi insani bir sorumluluk ve görev bildiklerini söyledi.

Kendi vatanında mülteci durumuna düşürülen Filistin halkının 75 yıldır zulüm altında innlediğini vurgulayan Boran, "Varlığını korumaya çalışan, soykırıma direnen onurlu ve mazlum Filistin halkı maalesef işgali destekleyen emperyalist güçler tarafından 'terörist' olarak damgalanıyor. Bugün yaşananların tek sorumlusu Filistin’i işgal eden, on binlerce kişiyi katleden, milyonlarca kişiyi sürgün eden, Mescid-i Aksa’ya defalarca alçakça saldırılar düzenleyenlerdir. Filistin halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz. Şehitlerimize rahmet diliyor, direnişi selamlıyoruz."