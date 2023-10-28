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        Osmaneli'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarında çelenk töreni yapıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:29
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        Osmaneli'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarında çelenk töreni yapıldı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

        Hükümet Konağı'nın bahçesindeki Atatürk Anıtı'na, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından çelenk bırakıldı.

        Tebrikleri kabul eden Ünal, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde esarete, dayatmalara ve işgallere boyun eğmeyen Türk milletinin bağımsızlığına kasteden işgallere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın 1923’te cumhuriyetin ilanıyla taçlandığı tarihimizin bu en şerefli ve gururlu günlerinden birinin 100. yıl dönümünü coşkuyla idrak ediyoruz. Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği varoluş mücadelesi, muazzam bir zaferle gelen şanlı bir kazanımdır. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma parolasıyla karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı, dini, bayrağı ve istikbali uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

        Programa, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Selçuk Karakaş, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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