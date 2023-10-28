Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarında çelenk töreni yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, gaziler ve yakınları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.