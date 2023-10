BŞEÜ "2. Bilim Şenliği"nde sanayi kuruluşları ürünlerini tanıttı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen 2. Bilim Şenliğinde, Bilecik'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşları üretimlerini tanıttı.

BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar, AA muhabirine, geniş perspektifte firmaların katılımıyla gerçekleştirdikleri bilim şenliğinde, Bilecik'te yapılan yüksek teknoloji ürünleri gençlerle buluşturarak, tanıttıklarını söyledi.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmanın, yerli ve milli teknolojide yazılımından, donanımına kadar Türk mühendislerinin tasarladığı otomat üretimi yapacağını bildiren Doç. Dr. Avşar, "Bilecik, yüksek teknolojinin merkezi olmaya başladı. İlimizde birçok sanayi tesisi açılmaya başladı. Bu şekilde Ar-Ge yüksek, hammadde kullanımı düşük, katma değeri fazla ürünlerimiz Bilecik'imiz de her gün daha fazla üretiliyor." dedi.

Self Servis Kahve Otomatı üretimi yapan ve şenlikte stant açan firmanın proje görevlisi Sümeyye Bıçakçı da Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yüksek teknolojide self servis kahve otomatlarının üretim ve yazılımının olacağı tesis kurulacağını ifade ederek, yazılımı ve donanımının tamamen firma tarafından üretilen kahve otomatın özellikle üniversiteler, hastaneler olmak üzere her yerde kullanılmaya başladığını bildirdi.

Fen, Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2. sınıf öğrencisi Buse Yıldırım da firmalarla görüşme imkanı bulduklarını anlatarak, insansız hava araçlarının ilgilerini çektiğini ve inceleme fırsatı bulduklarını aktardı.