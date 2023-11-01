Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Meşelik Caddesi'nde seyreden H.K. idaresindeki 26 GN 858 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 11 AB 566 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halindeki 11 AB 152 plakalı hafif ticari araca vurdu.
Kazada, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü H.K. yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.