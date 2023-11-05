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        Bilecik'te boşandığı eşi ve ailesinin bulunduğu evi basan kişi polis tarafından ikna edildi

        Bilecik'te boşandığı eşi ve çocukları ile eski kayınvalidesinin bulunduğu evi silahla basan kişi polis ekiplerince ikna edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 04:26 Güncelleme: 05.11.2023 - 05:08
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        Bilecik'te boşandığı eşi ve ailesinin bulunduğu evi basan kişi polis tarafından ikna edildi
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        Bilecik'te boşandığı eşi ve çocukları ile eski kayınvalidesinin bulunduğu evi silahla basan kişi polis ekiplerince ikna edildi.

        İddiaya göre, bir süre önce boşanan M.N, silahla, Beşiktaş Mahallesi Çiftlik Sokak'taki bir apartmanın 4. katında eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve geldi.

        M.N'nin elindeki silahı fark eden eşi, çocukları ve kadının annesi, kendilerini başka bir odaya kilitledi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, M.N'yi ikna etmeye çalıştı.

        Asayiş ekipleri, odadakileri kurtarmak için çelik yelek giyerek itfaiyenin sepetli merdiveniyle dördüncü kata çıktı.

        Ekipler, balkondan kadını, çocuklarını ve kadının annesini tahliye etti.

        M.N. ise bu sırada kendini başka bir odaya kilitledi.

        Polis ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda ikna edilemeyen M.N. için Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden Özel Harekat Polis ekibi istendi.

        Özel Harekat eve girmeye hazırlanırken tekrar irtibat kuran polis ekipleri, M.N'yi ikna etti.

        Gözaltına alınan M.N, polis merkezine götürüldü.

        İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da olay yerine gelerek operasyonu yakından takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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