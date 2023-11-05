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        Bilecik'in yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

        Bilecik'in yüksek kesimlerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:11
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        Bilecik'in yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü
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        Bilecik'in yüksek kesimlerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        299 bin 394 hektarla yüzde 58'i ormanlık olan Bilecik'te ağaçlar, sonbahar renklerini yansıtıyor.

        Mevsimin farklı renk tonlarının buluştuğu sonbaharda bitki örtüsü, yüksek kesimlerde güzel görüntü oluşturdu.

        Yeşil ile sonbaharın tonları sarı ve kahverenginin harmanlandığı 852 rakımlı, merkeze 10 kilometre mesafedeki Ulupınar ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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