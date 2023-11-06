Bilecik İl Jandarma Komutanlığından çocuklara trafik eğitimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince, Gölpazarı ilçesindeki Gazi Mihal İlk ve Ortaokulu'nda, öğrenci, öğretmen ve velilere, trafik akışında yayaların önemi, yayaların uyması gereken kurallar, okul servis araçlarına inme ve binme kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar konusunda yaş gruplarına uygun trafik eğitim modülleri ile trafik eğitimleri verildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, çocuklar üzerindeki trafik bilinci ve sorumluluğunun kazandırılması ile farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimde, öğrencilere trafik boyama kitabı, bayrak, flama ve çeşitli bilgilendirme broşürü dağıtıldı.