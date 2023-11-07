Bilecik'te devrilen sunta yüklü tır alev aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İsmail Kurt yönetimindeki 16 CHP 21 plakalı sunta yüklü tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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