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        Bilecik'te devrilen sunta yüklü tır alev aldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:53
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        Bilecik'te devrilen sunta yüklü tır alev aldı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        İsmail Kurt yönetimindeki 16 CHP 21 plakalı sunta yüklü tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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