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        Otomobilin kapısını kontrolsüz açan sürücü 1 motosikletlinin yaralanmasına neden oldu

        Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:45
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        Otomobilin kapısını kontrolsüz açan sürücü 1 motosikletlinin yaralanmasına neden oldu
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        Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkezden Sanayi Rampası istikametine seyir halindeki Emre A. yönetimindeki 11 AAT 146 plakalı motosiklet, park halindeki 45 AND 683 plakalı otomobilin kapısının aniden açılması sonucu araca çarptı.

        Otomobilin sürücüsünün kapıyı açması sonucu çarpan motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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