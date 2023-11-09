Otomobilin kapısını kontrolsüz açan sürücü 1 motosikletlinin yaralanmasına neden oldu Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkezden Sanayi Rampası istikametine seyir halindeki Emre A. yönetimindeki 11 AAT 146 plakalı motosiklet, park halindeki 45 AND 683 plakalı otomobilin kapısının aniden açılması sonucu araca çarptı.

Otomobilin sürücüsünün kapıyı açması sonucu çarpan motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.