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        Bilecik'te Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

        Bilecik'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında, sevdiği şarkılar seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:23 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:40
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        Bilecik'te Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi
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        Bilecik'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında, sevdiği şarkılar seslendirildi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Belediye Sanat Akademisi eğitmenlerinden oluşan saz grubu eşliğinde müzik öğretmeni Harun Atapay, Atatürk'ün sevdiği, "Kırmızı gülün alı var", "İzmir'in kavakları", "Yemen türküsü" ve "Kimseye etmem şikayet" gibi şarkıları seslendirdi.

        Konseri dinleyen Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılarla, o günleri yaşadıklarını ifade ederek, "Atatürk'ün ölümsüzlüğünü hep birlikte anmış bulunuyoruz. Şarkılarla anmakla yetmez, hep var olsun, hep sözlerimizle, namelerimizle hayatımızda olsun. Duygularımızdan hiç eksilmemesini diliyorum." dedi.

        Subaşı, konserde görev alan ekibe çiçek takdim etti.

        Programa, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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