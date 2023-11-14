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        Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te motosikletin orta refüjden yolun karşısına geçmekte olana yaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:39 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:39
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        Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Bilecik’te motosikletin orta refüjden yolun karşısına geçmekte olana yaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Mırzali D. idaresindeki 16 AUH 606 plakalı motosiklet, kavşağa geldiğinde İl Özel İdare Kavşağı’ndan trafik ışıklarında orta refüjden karşı kaldırıma araçlar için yeşil ışık yandığı esnada annesi ile geçmek isteyen 10 yaşındaki M.E.A’ya çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve M.E.A. yaralandı.

        Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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