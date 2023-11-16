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        Bilecik Valisi Aygöl, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrıları cevapladı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, vatandaşların çağrılarını cevapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:48
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        Bilecik Valisi Aygöl, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrıları cevapladı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, vatandaşların çağrılarını cevapladı.

        Vali Aygöl, kurum ziyaretleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret etti.

        AFAD İl Müdürü Hayri Demirel’den personel, araç ve gereçler hakkında bilgi alan Aygöl, aynı binada bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

        Çağrı işlemlerinin işleyişini inceleyen Aygöl, bir vatandaşın çağrısına cevap vererek ilgili birime aktardı.

        Çağrılara hızlı cevap verme konusunda 2,12 saniyelik bir performans sergilendiğini Aygöl, GAMER'de asayiş ve acil durumla ilgili yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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