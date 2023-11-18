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        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, karısı öldü

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, yanındaki karısı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:10
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        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, karısı öldü
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, yanındaki karısı hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Büyüksusuz köyünde, eşi Maksude Balta (75) ile odun kesmeye giden Muharrem Balta'nın (75) kullandığı 11 AL 630 plakalı traktör devrildi.

        Traktörün altında kalan Maksude Balta, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü Balta, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Maksude Balta'nın Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta'nın annesi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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