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        Bilecik'te 464 sikke ele geçirildi

        Bilecik'te tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 464 sikke ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:14
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        Bilecik'te 464 sikke ele geçirildi
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        Bilecik'te tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 464 sikke ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 6 araçta ve 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarma ekipleri, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada 464 sikke, 3 taş tablet ve 5 tablo ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Sikkeler incelenmek üzere müzeye teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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