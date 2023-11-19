Bilecik'te park halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki minibüste hasara yol açtı.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarın ve sağanağın etkili olduğu kentte, Bahçelievler Mahallesi Hikmet Sokak'ta bir ağaç devrildi.

Ayhan Kılıç'a ait 11 AK 003 plakalı minibüste devrilen ağaç nedeniyle hasar meydana geldi.

Devrilen ağaç, AFAD ve İtfaiye ekiplerince minibüsün üzerinden kaldırıldı.