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        Bilecik'te park halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi

        Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki minibüste hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:47
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        Bilecik'te park halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi
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        Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki minibüste hasara yol açtı.

        Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarın ve sağanağın etkili olduğu kentte, Bahçelievler Mahallesi Hikmet Sokak'ta bir ağaç devrildi.

        Ayhan Kılıç'a ait 11 AK 003 plakalı minibüste devrilen ağaç nedeniyle hasar meydana geldi.

        Devrilen ağaç, AFAD ve İtfaiye ekiplerince minibüsün üzerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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