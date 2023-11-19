Bilecik'in yüksek kesimlerindeki köylerde kar etkili oldu Bilecik ve çevresinde yüksek kesimlerdeki köylerde kar etkili oluyor.

Bilecik ve çevresinde yüksek kesimlerdeki köylerde kar etkili oluyor.

Bazı köylerde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağış sonrası kar kalınlığı 20-25 santimetreyi geçti.

İl merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 1276 metre rakımlı Kapaklı köyü de yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü. Köye gitmeye çalışan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy ve grup yollarının ulaşıma açık tutulması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.