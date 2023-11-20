Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        BŞEÜ ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        BŞEÜ ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, BŞEÜ ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında İŞKUR kampüs hizmetinin sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandığı kaydedildi.

        Açıklamada, BŞEÜ Toplantı Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım arasında imzalanan protokolle, öğrencilerin işgücü piyasası, çalışma hayatı, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bireysel veya grup halinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Bilecik'in yüksek kesimlerine kar yağdı
        Bilecik'in yüksek kesimlerine kar yağdı
        Bilecik'in yüksek kesimlerindeki köylerde kar etkili oldu
        Bilecik'in yüksek kesimlerindeki köylerde kar etkili oldu
        Bilecik'te park halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi
        Bilecik'te park halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi
        Bilecik'te 464 sikke ele geçirildi
        Bilecik'te 464 sikke ele geçirildi
        Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Pazaryeri'nde mevsimin ilk karı düştü
        Pazaryeri'nde mevsimin ilk karı düştü