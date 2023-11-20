BŞEÜ ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, BŞEÜ ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında İŞKUR kampüs hizmetinin sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, BŞEÜ Toplantı Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım arasında imzalanan protokolle, öğrencilerin işgücü piyasası, çalışma hayatı, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bireysel veya grup halinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunacağı belirtildi.