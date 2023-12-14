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        Bilecik'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap okuyarak edebi bilinçlerini geliştiriyor

        Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından başlatılan "Öğrenci-Yazar Buluşmaları" ile öğrenciler, kitap okuyarak yazarlarıyla söyleşiler yapıyor, öğrencilerin edebiyata ve yazma süreçlerine dair fikirleri gelişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:24
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        Bilecik'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap okuyarak edebi bilinçlerini geliştiriyor
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        Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından başlatılan "Öğrenci-Yazar Buluşmaları” ile öğrenciler, kitap okuyarak yazarlarıyla söyleşiler yapıyor, öğrencilerin edebiyata ve yazma süreçlerine dair fikirleri gelişiyor.

        15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması ve kütüphanenin aktif kullanılması amacıyla uygulamaya koyduğu proje ile eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. 4 bine yakın Türk ve dünya klasikleriyle donatılan kütüphanede, günümüz yazarlarının eserleri de yer alıyor.

        Proje ile öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirme, başarılarını artırma, anlama ve analiz etme yeteneklerini geliştirme, kendilerine güvenlerini artırma, okudukları sayesinde elde ettikleri bilinçle çevredeki olaylara farkındalık kazanmalarını kolaylaştırmak gibi sonuçlar hedefleniyor.

        Okul Müdürü Kuddusi Demir, AA muhabirine, okul kütüphanesinin valilik ve belediye desteğiyle tefrişatını yenilediklerini söyledi.

        Öğrencilerin öğretim yılı boyunca kitap okuyarak dil gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "Öğrenci-Yazar Buluşmaları" etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Demir, şöyle devam etti:

        "Kütüphanemizi 4 bine yakın Türk ve dünya klasikleriyle donattık. Çocukları kitaplarla tanıştırdıktan sonra yazarlarıyla tanışmalarını istedik. Okunan kitabın yazarıyla öğrencileri tanıştırdığınızda bunun etkisi çok daha fazla oluyor. Öğrencilerimiz yazar ve şairlerimizin kitaplarını okuyorlar. Bununla ilgili sorular hazırlıyorlar. Davet ettiğimiz şair ve yazarlarla buluşup, söyleşi yapıyorlar. Programı ilk yaptığımızda öğrencilerimiz durumu biraz garipsemişti ama şu an etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerimiz var. Bunun geri dönüşünü gördüğümüz için mutluyuz. Kitap ve kütüphane okulumuzun önceliği oldu. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Çocuklar bir şekilde kitapla, yazarla ve şairle bağ kuruyorlar. Öğrencilerin okumaya dair bakışları değişti. Şiir, roman ve öykü yazan öğrencilerimiz var."

        - Öğrenciler uygulamadan memnun

        12. sınıf öğrencisi İkranur Çelik de yazarlarla buluşmadan öncesi kitaplarını okuduklarını ve istişare ettiklerini ifade ederek, "Okuma becerimi daha fazla artırdı ve geliştirdi. Etkinliğe katılarak en azından nerede ne var, hangi yazarlar ne çıkartmış onları öğrendik. Daha fazla kelime dağarcığımızı geliştirdik. Bunların yanı sıra okuma alışkanlığı olmayan arkadaşlarımız da okuma alışkanlığı edindi." dedi.

        12. sınıf öğrencisi Arda Bayram, kendileri adına önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Kelime dağarcığımızı genişletebiliyoruz bu şekilde. Yazarlarımızla tanışma fırsatı buluyoruz. Kitap dünyasına ilgi duyan öğrenciler için gerçekten büyük bir fırsat. Kültürel anlamda da çok büyük değişim yaşıyoruz. Gerek sınavlarımız olsun gerekse hayatımızda çok büyük etkisi oldu. Çok keyifli geçen bir etkinlik oluyor. Beni teşvik eden başka durum ise artık şiir alanına yönelmiş durumdayım. Daha çok yazarla tanıştıkça bu alana ilgim giderek artıyor." diye konuştu.

        "Öğrenci-Yazar Buluşması" etkinliğine katılan şair Serap Kadıoğlu ise bu yaşlarda okudukları kitapların ve arkadaşlıkların önemine değindi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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