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        Gölpazarı'nda 1000 saman balyası yandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir üreticiye ait saman balyaları yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:11
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        Gölpazarı'nda 1000 saman balyası yandı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir üreticiye ait saman balyaları yandı.

        Büyüksusuz köyünde sabah saatlerinde saman balyalarının yandığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, 1000 adet saman balyası ve çadır kullanılamaz hale geldi.

        Saman balyalarının sahibi Binay Günay, yaptığı açıklamada, balyaların 3 ayrı yerde istif halinde durduğunu belirterek, "Bunları çakmakla yaksan yanmaz, ancak benzin dökülerek yakıldığı şüphesindeyim. Benim kimseyle bir husumetim yok, kim neden yaktı onu bilmiyorum. Yaklaşık 100 bin lira zararım var." dedi.

        Galeri
        Galeri

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