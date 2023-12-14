Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:10 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde 3 ayrı ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 218 gram sentetik uyuşturucu, 133 uyuşturucu hap, 241,24 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

        Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 5'i ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden A.O.A, B.K. ve E.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        Pazaryeri'nde öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı
        Pazaryeri'nde öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı
        Bilecik'te öğrencilere yönelik "Bilinçli Nesiller İçin Gıda Projesi" eğitim...
        Bilecik'te öğrencilere yönelik "Bilinçli Nesiller İçin Gıda Projesi" eğitim...
        Bilecik'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap...
        Bilecik'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap...
        Gölpazarı'nda 1000 saman balyası yandı
        Gölpazarı'nda 1000 saman balyası yandı
        BŞEÜ Futbol Takımı, Marmara bölge turnuvasında şampiyon oldu
        BŞEÜ Futbol Takımı, Marmara bölge turnuvasında şampiyon oldu
        BŞEÜ Çocuk Gelişimi Bölümünün "Mutlu Öğrenci Projesi" etkinliğinde çocuklar...
        BŞEÜ Çocuk Gelişimi Bölümünün "Mutlu Öğrenci Projesi" etkinliğinde çocuklar...