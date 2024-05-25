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        Bilecik'ten kısa kısa

        Bilecik'in bazı ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören sera ve tarım arazilerinde hasar tespiti devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:38
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        Bilecik'ten kısa kısa
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        Bilecik'in bazı ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören sera ve tarım arazilerinde hasar tespiti devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki gün önce yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle Yenipazar, Söğüt, Gölpazarı, Bozüyük ve Osmaneli ilçelerindeki tarımsal alanlarda zarar oluştuğu hatırlatıldı.

        Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında oluşturulan teknik heyetin örtü altında domates ve salatalık, açık alanda ise ekili arazilerin taşkından zarar gördüğünü belirlediği, tarımsal alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        - Söğüt'te "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi"

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, 81 ilden öğrencilerin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" kapsamında 350 öğrenci Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi.

        Gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması amacıyla organize edilen geziye katılan kafile, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer tarafından karşılandı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in katıldığı programda, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde saygı nöbeti tutan alp üniformalı askerlerin nöbet değişimini izleyen kafile, Belediye Kültür Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe katıldı.

        Prof. Dr. Kızıltoprak'ın "Ertuğrul Gazi ve Osmanlı'nın Cihan Devleti Olmasının Sırları" konulu konferansı ve mehteran gösterisinin ardından öğrenciler, Hamidiye İdadisi, Kaymakam Çeşmesi, Kuyulu Mescit ve Dursun Fakıh Türbesi'ni ziyaret etti.

        - BŞEÜ "TEKNOFEST-2024"te 4 takımla temsil edecek

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST 2024) yarışmalarında 4 takımla temsil edileceği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur danışmanlığında faaliyet gösteren Hi-SENS Takımının, "Su Kirleticilerinin Tayinine Yönelik Geliştirecekleri Tek Kullanımlık Elektrokimyasal Çip Teknolojisi Projesi" ile Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda ön değerlendirmeyi geçtiği belirtildi.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Kuban Torun danışmanlığındaki Teknokod Takımının, "Anka Diriliş" adı verilen projeleri ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın afet yönetimi kategorisinde ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamladığı duyurulan açıklamada, "Anka Diriliş Projesi, modern teknolojiyle etkileşimli bir deneyim sunarak Sanal Gerçeklik (VR) simülasyonları, özgün karakterler ve içerik tasarımı gibi yenilikçi özellikler sunmaktadır. Proje, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanarak 15 yaş üstü gençlerin deprem anında nasıl tepki vereceklerini deneyimlemelerine ve bu konuda bilinçlenmelerine yardımcı olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Danışmanlığını Doç. Dr. Torun'un yaptığı diğer takım olan Yaşam Ağacının eğitim teknolojileri kategorisinde "Kurtuluş" adlı mobil oyun projesi ile yarı finale kalmaya hak kazandığı aktarılan açılamada, "Yaşam ağacı takımının geliştirdiği mobil oyun ile 8-14 yaşlarındaki çocuklarda sürdürülebilir kalkınma hedefleri noktasında bilinç oluşturmak, bununla beraber geleceğin yöneticileri ve karar vericileri olacak bu yaş aralığına şimdiden bu hedefler doğrultusunda adım atmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır." ifadesine yer verildi.

        Proje danışmanı akademisyenlerden ve takımlardan projeleri hakkında bilgi alan, "Kurtuluş" adlı mobil oyunun demosunu oynayan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, şunları kaydetti:

        "Üniversitemizin bu genç ve dinamik takımlarının elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi üniversitemiz, öğrencilerimize TEKNOFEST 2024 başvuruları için her bir projeye 100 bin liraya kadar maddi destek sağlayacağını duyurmuştu. Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgisi ve bu ilgiyi projelere dönüştürme yetenekleri geleceğimiz için umut verici. Gençlerimiz bu tür etkinliklerle daha fazla motive olmalarının yanı sıra özgün ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirme imkanı buluyorlar. Bu tür projeler, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve inovatif düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarken aynı zamanda ülkemizin teknoloji alanındaki gelişimine de önemli katkılar sunacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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