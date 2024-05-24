BŞEÜ'de "Bir Damla Sağlık-2" konferansı düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Bir Damla Sağlık-2" etkinliği gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetlerinde görevli Uzm. Dr. Hacer Koçoğlu, "Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim" konulu sunumunda, tütün ürünlerinin kullanımıyla ilişkili sağlık riskleri ve pasif içiciliğin tehlikeleri hakkında bilgi verdi.

Tütün kullanımının önlenmesi ve bırakılması üzerine yöntemlerden bahseden Koçoğlu, "Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için gerekli adımları atabileceksiniz." dedi.

Tıp Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tuğrul Zeytin ile İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Metin Karakuş, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çalışmalarını ve arama kurtarma gönüllülüğünün önemini anlattı. Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşah Çongur ile kentteki eczacılar tarafından eczacılık konusunda sunumun yapılmasının ardından Eczane Hizmetleri öğrencilerinin beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Muhammed Nazif Gümüş tarafından ilk yardım örnekleri maketler üzerinden uygulamalı olarak gösterildi.