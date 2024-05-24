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        Bilecik'te "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünün ev sahipliğinde "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:43
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        Bilecik'te "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünün ev sahipliğinde "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı.

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük ilçesinde 60 üniversite ve 80 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, 133 tebliğin sunulacağını belirtti.

        Trade Master Finans Laboratuvarının üniversiteye ve bankacılık kongresine katkı sağlayacağını belirten Beydemir, "Laboratuvarımız, öğrencilere ve akademisyenlere finansal alanlarda pratik deneyim kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Finans laboratuvarımız, teorik bilginin yanı sıra dijital dünya uygulamalarına da odaklanarak öğrencilerimizin finansal yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Bu laboratuvarın varlığı, kongremizdeki akademik çalışmalara ve sektörle işbirliğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir." dedi.

        Dünya ve Türkiye piyasaları ile bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirildiği kongrenin, üniversitelerle bankacılık sektörü arasındaki bağların güçlendirmesine katkı sunacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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