Pazaryeri'nde geliştirilen geri dönüşüm projesiyle kırık porselenler sanatla buluşturuldu

–Bilecik’in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi ile Bonna Premium Porselen Fabrikası, çevreye ve eğitime katkı sağlayan örnek bir projeyi hayata geçirdi.

2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, firmanın kırık porselenleri Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinin seramik atölyesinde “kintsugi sanatıyla” birleştirilerek atıl olmaktan kurtarılarak sanata dönüştürülüyor.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi, firmadan aldığı destekle kırık porselende yeni bir geri dönüşüm gerçekleştirerek bir porselenin dönüşebileceği çeşitleri gözler önüne serip hem doğaya hem de görsel sanatlara değer kattı.