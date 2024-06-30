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        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in merkeze bağlı Taşçılar köyündeki buğday ekili tarlada çıkan yangında, 150 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:07 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:07
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        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in merkeze bağlı Taşçılar köyündeki buğday ekili tarlada çıkan yangında, 150 dönüm alan zarar gördü.

        Merkeze bağlı Taşçılar ile Beyce köyleri arasındaki Kargo Ovası'nın Beyce köyü sınırlarındaki zirai alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik ve İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi köylülerce yapılan yangın, 7 arazöz ve 28 personelle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede alevlerin, buğday ekili 150 dönüm alanda etkili olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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