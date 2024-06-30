Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede alevlerin, buğday ekili 150 dönüm alanda etkili olduğu belirlendi.

İlk müdahalesi köylülerce yapılan yangın, 7 arazöz ve 28 personelle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik ve İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Taşçılar ile Beyce köyleri arasındaki Kargo Ovası'nın Beyce köyü sınırlarındaki zirai alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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