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        Bilecik'te ormanlık alanda gömülü ceset bulundu

        Bilecik'in merkeze bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda toprağa gömülü ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:10 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:10
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        Bilecik'te ormanlık alanda gömülü ceset bulundu
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        Bilecik'in merkeze bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda toprağa gömülü ceset bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan kadının "kemik parçaları gördüğü" ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, naylona sarılmış bir cesedi üzeri taşlarla örtülmüş, toprağa gömülü buldu.

        Yaban hayvanlarının zarar verdiği, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Halil K'ya ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliği belirlenmek üzere otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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