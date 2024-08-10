Bilecik'te ormanlık alanda gömülü ceset bulundu

Yaban hayvanlarının zarar verdiği, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Halil K'ya ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliği belirlenmek üzere otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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